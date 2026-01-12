BAKA (82) IZ RUME PREVARENA ZA MILIONE! Četiri osobe joj nudile 'rešavanje porodičnih problema', pa je ojadili za BOGATSTVO!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi uhapsili su četiri osobe zbog sumnje da su počinile krivično delo prevara.

Kako se navodi u saopštenju, uhapšeni su M. J. (39), V. J. (55), G. J. (38) i M. J. (55), koji se sumnjiče da su u prethodnom periodu u više navrata prevarili osamdesetdvogodišnju ženu i od nje uzeli oko 1.550.000 dinara, kao i više komada zlatnog nakita, navodno kako bi joj "rešili porodične probleme".

Policija je M. J. (39) i M. J. (55) zatekla prilikom preuzimanja preostalog novca, nakon čega im je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Rumi, određeno zadržavanje do 48 časova.

Osumnjičeni V. J. i G. J. su naknadno, uz izveštaj o hapšenju, sprovedeni u nadležno tužilaštvo.

Nakon saslušanja, sudija za prethodni postupak odredio je pritvor do 30 dana za sva četiri osumnjičena.

Kako je saopštio MUP, pronađeni su nakit i deo novca, koji su vraćeni vlasnici.

Autor: S.M.