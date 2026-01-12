AKTUELNO

Hronika

PRVE SLIKE SE MESTA JEZIVE NESREĆE NA AUTO-PUTU KOD LASTE: Vozila smrskana, jedna osoba od siline udarca ispala iz automobila - Među povređenima i DECA (FOTO+VIDEO)

Više osoba, među kojima su i deca, povređeno je u žestokom sudaru na auto-putu u smeru ka Beogradu kod isključenja za Lastu!

Od siline sudara jedna osoba je navodno ispala iz automobila.

Hitna pomoć prevezla je jednog lakše povređenog muškarca u Urgentni centar dok su prema nezvaničnim saznanjima deca i još jedan muškarac koji su zadobili teže povrede privatnim vozilom prevezeni u bolnicu.

