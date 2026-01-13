POKRENUT POSTUPAK PROTIV VOZAČA VALJKA ZBOG SMRTI PETORO RADNIKA IZ MLADENOVA: Ispitan vozač i svedoci stravične nesreće kod Iriga

Osnovno javno tužilaštvo u Rumi sumnjiči V.N. za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja

Zbog teške saobraćajne nezgode koja se dogodila 27. novembra prošle godine izmedu Iriga i Rume, u kojoj je poginulo pet osoba, dok su dve zadobile teške telesne povrede, pred Osnovnim javnim tužilaštvom u Rumi vodi se krivični postupak protiv vozača radne mašine s valjkom V. N. (49) iz Borče, koji se tereti za krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, saznaje „Dnevnik".

Kako su za naš list rekli u Osnovnom javnom tužilaštvu u Rumi, u toku istrage saslušan je osumnjičeni V. N., ispitani su svedoci K. M., A. K. i L. B., izvršeno je mašinsko veštačenje ispravnosti vozila koja su učestvovala u saobraćajnoj nezgodi, te je pribavljena potrebna dokumentacija u vezi sa okolnošću saobraćajne nezgode, nakon čega je izdata naredba za saobraćajno veštačenje uzroka koji su doveli do saobraćajne nezgode.

- U toku istrage potrebno je da se ispitaju svedoci i oštećeni koji do sada, iz zdravstvenih razloga, nisu ispitani, te da se izvrši sudsko medicinsko veštačenje - pojašnjavaju u Osnovnom javnom tužilaštvu u Rumi.

Do udesa je došlo 27. novembra oko 6.20 časova, kada je kombi za čijim se volanom nalazio D. T. (69) iz Mladenova udario u zadnji deo radne mašine valjak kojom je upravljao V. N. Na licu mesta poginuli su Vukosavka Kužić (66), Branka Adamović (65), Milka Ćulibrk (73) i Mile Mandić (72), dok su dve njihove saputnice A. T. i N. M., kao i vozač kombija D. T., zadobili teške telesne povrede. I pored ukazane medicinske pomoći, vozač kombija D. T. je preminuo.

Žitelji Mladenova, sela nadomak Bačke Palanke, zanemeli su istog trenutka kada su čuli za nesreću koja je zavila u crno čitavo mesto.

- Svi su bili dobri i pošteni ljudi. Išli su u Pećince da rade kako bi zaradili koji dinar. Nije im bilo teško, uprkos godinama, da ustaju rano ujutru i putuju preko 200 kilometara - ispričao je za „Dnevnik" jedan meštanin dan nakon stravične nesreće. Prema njegovim rečima, sezonski posao na koji su se uputili kobnog jutra bio je pri kraju.

- Trebalo je da očiste plastenik u kojem su radili jer je sezona završena. Nažalost, sudbina je za njih imala drugačiji plan - kaže naš sagovornik i dodaje da su iz Mladenova tog jutra put Pećinaca krenula dva kombija s radnicima. Prvi je prošao deonicu puta Irig-Ruma bez problema, ali je, nažalost, drugi naleteo na radnu mašinu koja se nalazila u istoj traci.

Autor: D.Bošković