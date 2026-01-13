Svom snagom zamahnuo metalnom šipkom: Poznat motiv jezivog napada u Novom Sadu (VIDEO)

U Ulici Kisačkoj 62a, u Novom Sadu, sinoć je došlo do pokušaja razbojništva, kada je nepoznati muškarac, sa fantomkom na glavi, napao mladića koji se kretao ka ulazu u zgradu.

Prema snimku koji se pojavio u javnosti, napadnuti mladić je u jednom trenutku primetio da mu se neko približava.

Kada se okrenuo, napadač je iz sve snage zamahnuo metalnom šipkom, ali ga je, srećom, promašio.

Nakon neuspelog napada, osumnjičeni je pobegao sa lica mesta.

Iako je napadač imao prekriveno lice, na snimku se jasno vidi odeća koju je nosio u trenutku napada, što bi moglo da pomogne u njegovoj identifikaciji. Motiv napada, kako se pretpostavlja, bila je pljačka.

