PODIGNUTA OPTUŽNICA ZA UBISTVO NA LEDINAMA! Miloš izašao iz zatvora, napadač ispalio u njega 14 metaka pa pobegao

Izvor: Pink.rs/Novosti, Foto: Pink.rs ||

Protiv Srđana P. (34) Više tužilaštvo u Beogradu je podiglo optužnicu za teško ubistvo Miloša Pešića (43 ) 29. jula u beogradskom neselju Ledine i nedozvoljeno nošenje oružja. Optužni akt je u Višem sudu u Beogradu i čeka se odluka o potvrđivanju.

Okrivljenog tužilaštvo tereti da je u zasedi sečekao da Pešić oko 23. 30 časova izađe iz svog stana i priđe svom autu parkiranom ispred zgrade. Dok je otključavao vozilo pritrčao je napadač i u njega ispalio 14 metaka iz pištolja sa prigušivačem i pogodio ga svuda po telu. Kako se sumnja Srđan P. je nakon toga pobegao, a komšija iz zgrade je video telo muškarca kako leži na parkingu i pozvao Hitnu pomoć.

Miloš Pešić je prevezen u Urgentni centar, gde su ga operisali cele noći, ali je tog jutra preminuo. Pogođen je bio u vrat, grudi, stomak, noge. Navodno ga je samo jedan ispaljeni metak promašio i pogodio staklo automobila.

Osumnjičeni Srđan P. uhapšen je kod Bubanj Potoka, kada je policija zaustavila automobil, koji je vozio, jer su imali informacije da je to vozilo u vreme ubistva bilo na Ledinama. Od tada se nalazi u pritvoru. On je inače iz naselja Braća Jerković, a radio je u perionici automobila u Jakovu. Nadimak mu je Sarma.

Inače, Pešić je više puta osuđivan zbog teških krađa i razbojništava, a poslednji put i zbog narkotika. Iz zatvora je izašao krajem 2024. godine, nekoliko meseci pre likvidacije.

Autor: Jovana Nerić

#Ledine

#Miloš Pešić

#Ubistvo

#optužnica

