PODNETE KRIVIČNE PRIJAVE protiv šest osoba ZBOG NAPADA NA ANU BEKUTU: Evo šta im se stavlja na teret

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku podneli su krivične prijave protiv G. M. (1984), T. B. (1990), D. I. (2007), M. R. (1992), S. M. (1972) i D. T. (1972) iz Čačka, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.

Sumnja se da su oni ledenicama gađali estradnu umetnicu Anu Bekutu i članove orkestra, tokom koncerta povodom dočeka Pravoslavne Nove godine na Gradskom trgu u Čačku.

G. M., T. B., D. I. i M. R. su uz izveštaj o policijskom hapšenju, privedeni na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Čačku, dok su S. M. i D. T. po pozivu pristupili u prostorije tužilaštva, radi saslušanja.

Protiv svih osumnjičenih podnete su krivične prijave u redovnom postupku.

Takođe, policija će protiv A. T. (1960), B. M. (1985), D. M. (1988), V. J. (2004) i D. S. (1982) iz Čačka podneti prekršajne prijave za nepristojno, drsko i bezobzirno ponašanje u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru.

Autor: Pink.rs