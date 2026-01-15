TRAGEDIJA KOD BUBANJ POTOKA! Jedna osoba poginula, druga teško povređena u lančanom sudaru

U stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros na kružnom putu ka Resniku, učestvovala su četiri vozila. Jedan muškarac je izgubio život, dok je povređena žena hitno prevezena u Urgentni centar.

Na deonici puta od poznatog hotela "1000 ruža" ka Bubanj potoku, u naselju Beli potok, jutros oko 6.45 časova dogodila se teška saobraćajna nesreća sa fatalnim ishodom. Prema nezvaničnim informacijama, u ovom lančanom sudaru učestvovala su četiri putnička motorna vozila.

Jedna žrtva i teško povređena osoba

Bilans ove nesreće je tragičan. Iz jednog od smrskanih automobila muškarac je podlegao povredama na licu mesta, dok je medicinska ekipa žensku osobu iz drugog vozila, nakon ukazane prve pomoći, transportovala u Urgentni centar. Stepen njenih povreda za sada nije zvanično potvrđen.

Jezivi prizori na mestu nesreće

Fotografije sa lica mesta svedoče o silini udara koji je uznemirio stanovnike ovog dela Beograda. Jedno vozilo je od siline kontakta završilo prevrnuto pored kolovoza, dok je drugi automobil potpuno smrskan sa prednje strane, do neprepoznatljivosti.

Saobraćaj otežan, policija vrši uviđaj

Na terenu su od ranih jutarnjih sati ekipe Hitne pomoći i pripadnici policije koji vrše uviđaj kako bi se utvrdile tačne okolnosti i uzrok ove tragedije.

Saobraćaj na ovoj deonici, u smeru ka Resniku, odvija se veoma otežano, uz stvaranje većih gužvi. Vozačima se savetuje oprez i, ukoliko je moguće, korišćenje alternativnih pravaca dok se vozila ne uklone sa puta.

Autor: Jovana Nerić