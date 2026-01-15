JEZIVE SCENE U BAČKOJ PALANCI! Smrskana vozila nasred puta, od siline udarca OTPALA VRATA: Srča i delovi automobila na sve strane! (FOTO)

U Bačkoj Palanci danas se dogodila stravična saobraćajna nesreća u kojoj je pričinjena ogromna materijalna šteta, a prizori sa lica mesta svedoče o silini udara koji je uznemirio građane.

U udesu su učestvovala najmanje dva vozila, a od prednjih delova automobila bukvalno nije ostalo ništa. Na vozilu marke "reno" uništena je cela leva strana, a udarac je bio toliko jak da su vrata potpuno otkinuta sa karoserije, dok su stakla popucala u paramparčad.

Put zatrpan srčom i delovima plastike

Fotografije sa lica mesta su jezive – delovi motora, branika i srča rasuti su desetinama metara po kolovozu. Policija je odmah izašla na teren, a saobraćaj u ovom delu Bačke Palanke je otežan.

Stanje učesnika još uvek nepoznato

Za sada nema zvaničnih informacija o tome kako je došlo do sudara, kao ni o stanju vozača i putnika iz smrskanih vozila. Hitna pomoć je bila na licu mesta, a detalji o stepenu povreda biće poznati nakon uviđaja.

Autor: Dalibor Stankov