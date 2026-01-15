Krali vredne stvari iz automobila, jedan imao lažna dokumenta: Državljani Gruzije uhapšeni u Kraljevu

Efikasnom akcijom pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su državljane Gruzije T. M. (1979) i A. S. (1984) zbog postojanja osnova sumnje da su na području grada Kraljeva izvršili produženo krivično delo krađa u saizvršilaštvu, dok se A. S. tereti i krivično delo falsifikovanje isprave.

Oni se sumnjiče da su 9. januara iz jednog vozila ukrali torbicu sa novcem, ličnim dokumentima i mobilni telefon, kao i da su 13. januara iz drugog vozila ukrali mobilni telefon, a iz trgovinske radnje patike.

Pregledom vozila koje koriste osumnjičeni pronađena je veća količina raznih predmeta za koje se sumnja da su ukradeni u prethodnom periodu na području više gradova.

Kod A. S. pronađena su i lična dokumenta za koja se sumnja da su falsifikovana.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu.

