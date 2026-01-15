AKTUELNO

Hronika

Krali vredne stvari iz automobila, jedan imao lažna dokumenta: Državljani Gruzije uhapšeni u Kraljevu

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Efikasnom akcijom pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su državljane Gruzije T. M. (1979) i A. S. (1984) zbog postojanja osnova sumnje da su na području grada Kraljeva izvršili produženo krivično delo krađa u saizvršilaštvu, dok se A. S. tereti i krivično delo falsifikovanje isprave.

Oni se sumnjiče da su 9. januara iz jednog vozila ukrali torbicu sa novcem, ličnim dokumentima i mobilni telefon, kao i da su 13. januara iz drugog vozila ukrali mobilni telefon, a iz trgovinske radnje patike.

Pregledom vozila koje koriste osumnjičeni pronađena je veća količina raznih predmeta za koje se sumnja da su ukradeni u prethodnom periodu na području više gradova.

Foto: Pink.rs

Kod A. S. pronađena su i lična dokumenta za koja se sumnja da su falsifikovana.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu.

pročitajte još

JEZIVE SCENE U BAČKOJ PALANCI! Smrskana vozila nasred puta, od siline udarca OTPALA VRATA: Srča i delovi automobila na sve strane! (FOTO)

Autor: Marija Radić

#Automobil

#Gruzija

#Hapšenje

#Kraljevo

#telefon

POVEZANE VESTI

Hronika

PROVALNICI POHAPŠENI U TRSTENIKU: Iz radnje odneli televizor pa ga stavili u auto, policija ga odmah pronašla

Hronika

Pao pedofil (72) u Kraljevu! Naredio tinejdžerki da uđe u kola, a onda je usledio HOROR - evo kako se izvukla iz kandži predatora

Hronika

Uhapšen pljačkaš u Subotici! Narkoman opljačkao kuću, uzeo sve što mu je palo pod ruku i što može da proda

Hronika

PRETILI BATINAMA I UCENJIVALI KRALJEVČANINA DA IM DA 2.000 EVRA: Hapšenje zbog iznude

Hronika

Rumuni uhapšeni u Čačku: Upali čoveku u kuću, TUKLI GA, pa oteli novac, policija munjevito reagovala

Hronika

DOLIJAO LOPOV IZ RUME! Provalio u market i opustošio radnju: Nakon hapšenja policija mu tokom pretresa našla i DROGU