RAT KOMŠIJA TRAJAO 40 GODINA, PA PAO KRVAVI PIR! Danas počinje suđenje za ubistvo kod Svrljiga: Ljubisav (81) izrešetao Jovana, pa krio telo u kukuruzima!

U Višem sudu u Nišu danas počinje proces protiv Ljubisava T. (81) iz sela Pirkovac, koji se sumnjiči da je prošlog avgusta brutalno ubio svog vršnjaka i komšiju Jovana M. (80).

Iako četiri decenije nisu progovorili ni reč, starac je potegao ilegalnu pušku i presudio komšiji u bašti, a potom pokušao da sakrije tragove zločina!

Danas je na programu pripremno ročište na kom će biti izneti dokazi tužilaštva i odbrane, a javnost će biti isključena. Ljubisav se tereti za teško ubistvo i nelegalno posedovanje oružja kojim je, kako se sumnja, usmrtio Jovana dok je ovaj pokušavao da ugasi gasni top u svojoj bašti.

Krvavi kraj višedecenijske zavade

Motiv ovog jezivog zločina i dalje je misterija, čak i za najbližu rodbinu ubijenog. Udovica Srbijanka M. kroz suze je ranije ispričala da njih dvojica nisu imali nikakav kontakt rekordnih 40 godina.

"Srce mi se kida, ugasio mi je kuću! Ubio je domaćina, a ne znam zašto. Molila sam policiju da me pusti da ga pitam: 'Ljubisave, zašto mi ubi muža sad u mirnoj starosti?'", očajna je udovica.

Pokušao da sakrije leš u susednom selu

Podsetimo, policija je istragom utvrdila da je Ljubisav nakon ispaljenih hitaca pokušao da prikrije zločin. Telo nesrećnog Jovana pokušao je da sakrije u ataru susednog sela Radenkovac, ali je brzom akcijom policije otkriven i uhapšen.

Ljubisav će danas prvi put pred sudijama morati da objasni šta ga je navelo da nakon četiri decenije ćutanja podigne pušku na komšiju sa kojim je delio ogradu.

Autor: Dalibor Stankov