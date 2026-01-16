AKTUELNO

NAJNOVIJI DETALJI JEZIVE SAOBRAĆAJKE NA 'MILOŠU VELIKOM': Sumnja se da je OVO uzrok lančanog sudara (FOTO+VIDEO)

Muškarac (57) preminuo je u bolnici od povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći na auto-putu "Miloš VelikI" kod tunela Munjino brdo.

Utvrđuju se uzroci jezivog lančanog sudara koji se jutros malo posle osam sati dogodio na auto-putu "Miloš Veliki", a u kom je jedan muškarac (57) poginuo, dok je troje ljudi sa teškim povredama primljeno u Opštu bolnicu u Čačku.

Kako je utvrđeno, u udesu koji se desio na pravcu od Pakovraće prema Požegi kod tunela Munjino brdo u mestu Krstac, učestovalo je ukupno 10 vozila, devet automobila i jedan kamion.

- Najpre je jedan automobil, marke "audi", podleteo pod kamion otpozadi. Vozilo je završilo ispod prikolice i ostalo potpuno zgužvano. Potom su na njih redom naletala ostala vozila. Jutros je na toj denici auto-puta bila gusta magla, kao testo, pa se pretpostavlja da je i to doprinelo ovoj katastrofi. Takođe, utrđuje se da li je i neprilagođena brzina uslovima na putu doprinela sudaru - kaže izvor Kurira.

Kako smo već pisali, ekipa Hitne pomoći prevezla je ukupno četiri osobe u čačansku bolnicu, od kojih je jedan preminula po prijemu.

- Od četvoro povređenih, muškarac star 57 godina u međuvremenu je podlegao povredama.Dve ženske i jedna muška osoba su stabilnih parametara i kod njih je u toku dijagnostika - rekli su iz bolnice.

U LANČANOM SUDARU NA AUTO-PUTU MILOŠ VELIKI IMA MRTVIH: Novi detalji stravične nesreće kod Lučana (FOTO+VIDEO)

