Hapšenje kod Sopota: Pronađena laboratorija marihuane, zaplenjeno 10 kilograma droge

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Policijskom stanicom Barajevo i Interventnom jedinicom 92, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva, uspešno su sproveli akciju hapšenja osumnjičenog V. S. (1977).

On se tereti za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Laboratorija u iznajmljenoj kući

Prilikom pretresa iznajmljene kuće koju je osumnjičeni koristio u okolini Sopota, policija je otkrila potpuno opremljenu laboratoriju za uzgoj marihuane u veštačkim uslovima. Unutar objekta pronađena je sofisticirana oprema za održavanje temperature i vlažnosti neophodne za rast biljaka.

Zaplenjena velika količina droge

U akciji je zaplenjeno:

Oko 10 kilograma već osušene marihuane spremne za dalju prodaju.

80 saksija sa biljkama kanabisa u različitim fazama rasta.

Osumnjičenom je, po nalogu tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 časova. On će u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu na saslušanje.

Autor: Dalibor Stankov

