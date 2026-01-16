Pokušao da iznudi novac uz pretnju nožem – uhapšen muškarac iz Kraljeva

AKTUELNO

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su V. N. (1985) iz Kraljeva zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo iznuda u pokušaju.

Sumnja se da je on, u prethodnom periodu, od pedesetpetogodišnjeg Kraljevčanina u više navrata, uz upotrebu sile, a u jednom slučaju i uz pretnju nožem, pokušao da iznudi veću sumu novca.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu.

