POGLEDAJTE SLIKE SA MESTA NESREĆE! Pijani tinejdžer usmrtio čoveka, drugi vozač napustio mesto tragedije (FOTO)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu uhapsili su S. C. (19) zbog sumnje da je pod dejstvom alkohola izazvao tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo 44-godišnji muškarac.

Nesreća se dogodila jutros oko 6 sati na putu Smederevska Palanka – Smederevo, kod mesta Mihajlovac. Osumnjičeni tinejdžer je, upravljajući „opelom“, naleteo na drugi „opel“ koji je neposredno pre toga bio izvučen iz šanca. U trenutku udara, iza tog vozila nalazio se 44-godišnji muškarac koji je od siline udarca zadobio fatalne povrede i preminuo na licu mesta.

Istraga je utvrdila da su nakon udesa dvojica muškaraca pobegla sa mesta tragedije. Vozač udarenog automobila G. P. (53) i M. P. (30), koji mu je pomagao u izvlačenju vozila, napustili su lice mesta automobilom kojim je upravljao M. P. Policija je ubrzo pronašla G. P. i utvrdila da je u organizmu imao 1,65 promila alkohola.

Zbog nepružanja pomoći povređenom licu, G. P. je određeno zadržavanje do 48 sati, dok će protiv M. P. biti podneta krivična prijava u redovnom postupku. Osumnjičeni S. C., koji je u udesu lakše povređen, tereti se za teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Autor: D.Bošković