OPSADA NA ZVEZDARI! Dve brutalne pljačke za dva sata: Mladića vozili na HAUBI, pa radnici stavili NOŽ POD GRLO!

Beogradska policija traga za grupom razbojnika koji su sinoć, u razmaku od samo dva sata, izvršili dva brutalna razbojništva na opštini Zvezdara.

Prva drama odigrala se oko 19 časova kada su četvorica napadača upala u prodavnicu čiji je vlasnik državljanin Kine. Dok su ga trojica zapričavala, četvrti je pronašao sakrivenih 10.000 evra. Hrabri mladić (29), sin vlasnika, pokušao je da ih zaustavi, ali su ga napadači udarili i bukvalno vozili na haubi dok su davali gas da pobegnu.

Nož pod grlo zbog pazara

Dok je policija još tragala za prvom grupom, usledilo je novo jezivo razbojništvo. Oko 21 sat, u jedan market na Zvezdari upala su dvojica muškaraca.

Sve je počelo maskirano u običnu kupovinu - jedan je prišao kasi i tražio cigarete, dok je drugi osmatrao okolinu i čuvao stražu. U sledećem trenutku, mirna prodavnica postala je poprište horora.

"Izvadio je ogroman nož i zapretio radnici ubistvom ukoliko mu ne preda sav novac. Žena je, u smrtnom strahu, otvorila kasu i dala im sav pazar", kaže naš izvor.

Radnice u šoku, policija na nogama

Srećom, u ovom drugom napadu niko nije povređen, ali su radnice pretrpele ogroman stres. Razbojnici su nakon pljačke pobegli u nepoznatom pravcu sa novcem iz kase.

Policija na Zvezdari je u stanju pripravnosti. Intenzivno se "češlja" teren, a inspektori pregledaju snimke sa nadzornih kamera iz oba objekta kako bi utvrdili da li su ove dve pljačke povezane i identifikovali počinioce.



Autor: Jovana Nerić