Tinejdžer uhapšen zbog pucnjave u POZNATOM RESTORANU na Novom Beogradu: Ispalio veći broj metaka na Alibega i mladića koji je sedeo sa njim - Jedna osoba završila na reanimaciji

Povređeni muškarac zadobio je ozbiljne povrede.

Pucnjava se dogodila 6. decembra u poznatom restoranu na Novom Beogradu-

Kako Pink saznaje zbog pucnjave je sada uhapšen tinejdžer B.R.(16). Sumnja se da je on 6. decembra prošle godine pokušao da ubije tridesetogodišnjeg muškarca u restoranu na Novom Beogradu koji je sedeo u društvu Nenada Alajbegovića zvanog Alibeg.

B. R. je lociran i uhapsen u jednom stanu na Voždovcu nakon intezivnog operativnog rada UKP i VJT.

Osumnjičeni je, kako saznajemo, tada ispalio veći broj metaka i teško ranio muškarca koji je bio u restoranu.

Autor: S.M.