Povređeni muškarac zadobio je ozbiljne povrede.
Pucnjava se dogodila 6. decembra u poznatom restoranu na Novom Beogradu-
Kako Pink saznaje zbog pucnjave je sada uhapšen tinejdžer B.R.(16). Sumnja se da je on 6. decembra prošle godine pokušao da ubije tridesetogodišnjeg muškarca u restoranu na Novom Beogradu koji je sedeo u društvu Nenada Alajbegovića zvanog Alibeg.
B. R. je lociran i uhapsen u jednom stanu na Voždovcu nakon intezivnog operativnog rada UKP i VJT.
Osumnjičeni je, kako saznajemo, tada ispalio veći broj metaka i teško ranio muškarca koji je bio u restoranu.
Autor: S.M.