AKTUELNO

Hronika

Tinejdžer uhapšen zbog pucnjave u POZNATOM RESTORANU na Novom Beogradu: Ispalio veći broj metaka na Alibega i mladića koji je sedeo sa njim - Jedna osoba završila na reanimaciji

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Društvene mreže/Privatna arhiva ||

Povređeni muškarac zadobio je ozbiljne povrede.

Pucnjava se dogodila 6. decembra u poznatom restoranu na Novom Beogradu-

Kako Pink saznaje zbog pucnjave je sada uhapšen tinejdžer B.R.(16). Sumnja se da je on 6. decembra prošle godine pokušao da ubije tridesetogodišnjeg muškarca u restoranu na Novom Beogradu koji je sedeo u društvu Nenada Alajbegovića zvanog Alibeg.

B. R. je lociran i uhapsen u jednom stanu na Voždovcu nakon intezivnog operativnog rada UKP i VJT.

Osumnjičeni je, kako saznajemo, tada ispalio veći broj metaka i teško ranio muškarca koji je bio u restoranu.

Autor: S.M.

#Novi Beograd

#Pucnjava

#Restoran

#Ubistvo

#tinejdžer

POVEZANE VESTI

Hronika

TEŽAK UDES NA ALTINI: Jedna osoba završila na reanimaciji

Hronika

Određen pritvor Italijanu koji je u poznatom beogradskom hotelu pretukao mladića: Sve priznao

Hronika

Udes na obilaznici oko Beograda, jedna osoba povređena

Beograd

NOĆ U BEOGRADU: Muškarac teško povređen kada je na njega pao auto sa dizalice u Batajnici

Hronika

HAOS NA NOVOM BEOGRADU: Probušio gumu na automobilu, pa pokušao da ga ZAPALI!

Hronika

MUŠKARAC UŠETAO U HTNU POMOĆ U OBRENOVCU SAV KRVAV: Neko me je isekao nožem na ulici!