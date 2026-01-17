TEŠKA SAOBRAĆAJKA KOD SOPOTA: Hitna pomoć prevozi povređene, saobraćaj u potpunosti obustavljen (VIDEO)

U Sopotu je večeras došlo do teške saobraćajne nezgode u kojoj su, prema prvim informacijama, dve osobe zadobile teške telesne povrede.

Na lice mesta odmah su izašle ekipe Hitne pomoći, policije i vatrogasno-spasilačke jedinice, koje su pružile pomoć povređenima i obezbedile mesto nezgode. Povređeni su zbrinuti i prevezeni u zdravstvenu ustanovu, dok za sada nema zvaničnih informacija o stepenu njihovih povreda.

Zbog uviđaja i intervencije nadležnih službi, saobraćaj na ovoj deonici puta je u potpunosti obustavljen, a vozačima se savetuje da koriste alternativne pravce.

Uzrok nezgode za sada nije poznat, a više detalja biće saopšteno nakon završetka policijskog uviđaja.

Autor: Marija Radić