Udario bicklistu kolima, pa pobegao: Uhapšen vozač iz Kraljeva

Kraljevačka policija uhapsila je D.Š. (56) iz ovog grada, zbog sumnje da je izvršio krivična teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi.

On se sumnjiči da je 16. januara, u večernjim časovima, upravljajući "opelom", u Dositejevoj ulici u Kraljevu, izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je biciklista (72), koji se kretao u istom smeru, zadobio teške telesne povrede.

Osumnjičeni je, potom, pobegao sa lica mesta.

Povređenom biciklisti je lekarska pomoć ukazana u kraljevačkoj bolnici.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu.

Autor: S.M.