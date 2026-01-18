AKTUELNO

Drama u Čačku: Veliki požar u naselju Kukići brzo se širi, više vatrogasnih vozila na terenu (VIDEO)

U čačanskom selu Kukići danas u popodnevnim časovima izbio je požar u halama za proizvodnju kiselog kupusa.

Na gašenju požara angažovano je 13 vatrogasaca-spasilaca iz Čačka i Kraljeva sa sedam vatrogasnih vozila, koji pokušavaju da lokalizuju vatru koja se, usled zapaljivog materijala, širi velikom brzinom.

U intervenciji učestvuju i dva vozila JKP "Komunalac", dok se na licu mesta nalazi i ekipa Hitne pomoći.

Dodatni problem predstavlja to što se u neposrednoj blizini zahvaćenih hala nalaze porodična kuća i drugi proizvodni objekti, zbog čega se preduzimaju mere kako bi se sprečilo širenje požara.

Za sada nema informacija o povređenima, a uzrok požara i visina materijalne štete biće poznati nakon što nadležne službe obave uviđaj.

