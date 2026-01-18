Tragedija kod Kragujevca: Poginuo muškarac u teškoj nesreći

Na magistralnom putu koji povezuje Knić i Kragujevac danas je došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj je život izgubio stariji muškarac.

Prema prvim informacijama, putnički automobil je naleteo na pešaka, koji je usled zadobijenih povreda preminuo na licu mesta. Nesreća se dogodila na deonici puta u blizini Ravnog Gaja.

Zbog obavljanja policijskog uviđaja, saobraćaj na ovoj deonici je u potpunosti obustavljen. Vozačima se savetuje da do daljeg koriste obilazne pravce i prilagode vožnju uslovima na putu.

Autor: Marija Radić