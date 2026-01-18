AKTUELNO

Hronika

Tragedija kod Kragujevca: Poginuo muškarac u teškoj nesreći

Izvor: Telegraf.rs/iKragujevac, Foto: Pink.rs ||

Na magistralnom putu koji povezuje Knić i Kragujevac danas je došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj je život izgubio stariji muškarac.

Prema prvim informacijama, putnički automobil je naleteo na pešaka, koji je usled zadobijenih povreda preminuo na licu mesta. Nesreća se dogodila na deonici puta u blizini Ravnog Gaja.

Zbog obavljanja policijskog uviđaja, saobraćaj na ovoj deonici je u potpunosti obustavljen. Vozačima se savetuje da do daljeg koriste obilazne pravce i prilagode vožnju uslovima na putu.

pročitajte još

JEZIVA SCENA NA ČUKARICI: Izvučeno beživotno telo iz vode, policija i Hitna pomoć na terenu!

Autor: Marija Radić

#Kragujevac

#Nesreća

#Saobraćajna nesreća

#Tragedija

#udes

POVEZANE VESTI

Hronika

TRAGEDIJA NA MAGISTRALI KOD ČAČKA: Motociklista (26) poginuo, u krivini izgubio kontrolu

Hronika

POGINUO MLADIĆ KOD KOSJERIĆA: Izgubio kontrolu nad motorom - Hitna pomoć konstatovala smrt na licu mesta

Svet

NOVOSAĐANIN (35) POGINUO U UDESU U NEMAČKOJ: Strašna saobraćajna nesreća kod Štutgarta

Hronika

STRAVIČNA NESREĆA U KRAGUJEVCU: Poginuo motociklista, njegovo telo našao drugi bajker

Region

TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA U sudaru 'golfa' i 'mercedesa' kod Mostara poginuo muškarac (67), povređeno više osoba

Region

TRAGEDIJA U BUGOJNU: Mladić poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći