DRAMA U ZEMUNU: Veliki požar u stambenoj zgradi, u toku EVAKUACIJA stanara! 32 vatrogasca na licu mesta

U stambenoj zgradi u Ulici Slobodana Đurića u Zemunu večeras je izbio veliki požar koji je podigao na noge sve dežurne službe prestonice. Na lice mesta upućeno je čak 12 vatrogasnih vozila sa 32 vatrogasca-spasioca iz više beogradskih opština.

Vatrogasne jedinice iz Zemuna, Novog Beograda, Voždovca i Zvezdare stigle su na adresu u 20.51 čas i zatekle dramatičan prizor.

Stan potpuno izgoreo, zgrada u dimu

Utvrđeno je da gori stan na prvom spratu petospratne zgrade. Zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca, požar je lokalizovan u 21.00 časova, čime je sprečeno širenje vatre na ostale spratove.

Međutim, drama i dalje traje zbog ogromne količine dima koja se proširila kroz celu zgradu.

Hitna pomoć na terenu

Zbog velike zadimljenosti, vatrogasci su odmah započeli evakuaciju stanara iz njihovih domova. Na licu mesta se nalaze i ekipe Hitne pomoći koje pružaju pomoć osobama koje su se eventualno nagutale dima.

Istraga će utvrditi uzrok izbijanja vatre, a materijalna šteta u stanu na prvom spratu je ogromna.

Autor: Dalibor Stankov