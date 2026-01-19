Hapšenje na Batrovcima: Muškarac uhvaćen sa automatskom puškon sa 40 metaka

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije i Policijske uprave Sremska Mitrovica, uhapsili su B. K. (57) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Policija je na Graničnom prelazu Batrovci, pregledom automobila marke „bmv“ kojim je upravljao osumnjičeni, pronašla automatsku pušku sa dva okvira i 40 komada pripadajuće municije.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici.

Autor: S.M.