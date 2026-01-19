AKTUELNO

Hronika

Uhapšen Aleksandar Kos! Momak koji živi sa Čedom Jovanovićem završio iza rešetaka

Izvor: Blic.rs, Foto: Instagram.com ||

Aleksandar Kos, muškarac koji je u žiži javnosti zbog života u stanu sa političarem Čedomirom Jovanovićem, priveden je u policijsku stanicu, saznaje "Blic".

Aca Kos je privukao ogromnu pažnju javnosti kada je nedavno otkrio detalje o svom privatnom životu i suživotu sa liderom LDP-a. Na društvenim mrežama je često delio intimne trenutke, a spekulacije o njihovom odnosu, pa čak i navodnoj veridbi, mesecima su punile portale.

„Njegov život je surova borba“

Kos je ranije u emotivnim objavama branio Jovanovića, opisujući ga kao čoveka koji se fanatično bori za pravdu uprkos brojnim operacijama i povredama. „Uprkos svemu, borimo se za život u koji verujemo“, pisao je tada Kos, objašnjavajući zašto je odlučio da živi sa poznatim političarem.

Za sada nema zvaničnih informacija o razlozima zbog kojih su mu lisice stavljene na ruke, kao ni da li je Jovanović bio prisutan u trenutku kada je policija reagovala.

Autor: S.M.

#Hapšenje

#aleksandar kos

#policijska stanica

#privođenje

#Čeda Jovanović

POVEZANE VESTI

Domaći

Izlazi Čeda s ogromnim buketom cveća... Aca Kos reagovao na priču o cimeru, pa priznao da li je zaljubljen

Hronika

OGLASILE SE KOMŠIJE POSLE UBISTVA ŽENE U RAKOVICI: Delovali su kao skladan par, nismo mogli ni da pomislimo da ovako nešto može da se dogodi

Domaći

KOS OTKRIO DA ŽIVI SA ČEDOM JOVANOVIĆEM! Poznata pevačica im poslala poklon za Novu godinu!

Domaći

Preslatko: Čeda i Aca sada imaju svoje lutkice! Ljudi zaluđeni ovim igračkama, novac stiže sa svih strana

Hronika

UHAPŠEN MLADIĆ U MLADENOVCU! Otac ga prijavio policiji: Sumnja se da je SILOVAO maćehu

Hronika

Pored šporeta NAĐENO TELO: Detalji tragedije u Nišu u kojoj je život izgubila jedna osoba