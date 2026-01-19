Uhapšen Aleksandar Kos! Momak koji živi sa Čedom Jovanovićem završio iza rešetaka

Aleksandar Kos, muškarac koji je u žiži javnosti zbog života u stanu sa političarem Čedomirom Jovanovićem, priveden je u policijsku stanicu, saznaje "Blic".

Aca Kos je privukao ogromnu pažnju javnosti kada je nedavno otkrio detalje o svom privatnom životu i suživotu sa liderom LDP-a. Na društvenim mrežama je često delio intimne trenutke, a spekulacije o njihovom odnosu, pa čak i navodnoj veridbi, mesecima su punile portale.

„Njegov život je surova borba“

Kos je ranije u emotivnim objavama branio Jovanovića, opisujući ga kao čoveka koji se fanatično bori za pravdu uprkos brojnim operacijama i povredama. „Uprkos svemu, borimo se za život u koji verujemo“, pisao je tada Kos, objašnjavajući zašto je odlučio da živi sa poznatim političarem.

Za sada nema zvaničnih informacija o razlozima zbog kojih su mu lisice stavljene na ruke, kao ni da li je Jovanović bio prisutan u trenutku kada je policija reagovala.

