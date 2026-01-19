OVO SU SVI DETALJI PRIVOĐENJA Aleksandra Kosa: Policija mu skinula tablice zbog registracije, a evo šta je usledilo

Najbolji prijatelj bivšeg političara Čedomira Jovanovića, Aleksandar Kos, priveden je danas na Senjaku.
Kako se saznaje, Kos je zaustavljen tokom redovne saobraćajne kontrole, dok je upravljao vozilom u kojem se, na mestu suvozača, nalazio i Čedomir Jovanović.
Detalji privođenja
Policijski službenici su prilikom kontrole utvrdili da je na vozilu istekla registraciona nalepnica još u novembru prošle godine.
„Kos je bio za volanom, a pored njega, kao suvozač je bio Čedomir Jovanović. Policajac je kontrolom utvrdio da je na vozilu istekla registraciona nalepnica još u novembru prošle godine. Zbog toga je podneta prekršajna prijava na licu mesta i skinute su mu tablice“, kaže naš izvor i dodaje:
„Policijski službenici su potom posumnjali da je Kos pijan, a potom je uređajem koji je sam zahtevao obavljeno testiranje na alkohol i na drogu. Test je pokazao da je Kos pozitivan na narkotike i zadržan je u PS Voždovac, nakon čega će biti doveden kod dežurnog sudije za prekršaje u skraćeni postupak.“
Autor: M.K.