ZAKUCAO SE KOLIMA U ZGRADU U ZEMUNU: Muškarac u teškom stanju prevezen u Urgentni

Dvojica muškaraca zadobila su teške povrede u dve saobraćajne nesreće koje su se dogodile tokom noći u Zemunu i na Novom Beogradu, kažu iz Hitne pomoći

Na uglu Jurija Gagarina i Savskog nasipa, u 20.21, muškarac star oko 55 godina kao pešak je povređen u saobraćajnoj nesreći i prevezen u Urgentni centar, u crvenu zonu reanimacije.

U 00.26 časova, u Zemunu, na uglu Glavne ulice i Cara Dušana, muškarac (50) udario je kolima u zgradu i prevezen u crvenu zonu.

Ekipe hitne službe intervenisale su u noćnoj smeni 110 puta, a od toga je 18 intervencija bilo na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali srčani bolesnici i osobe koje su imale problema sa gušenjem.

