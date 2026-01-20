AKTUELNO

Hronika

NAPISAO SAMO DVE REČI! Prvo oglašavanje Ace Kosa nakon što je pušten iz pritvora (FOTO)

Izvor: Kurir, Foto: Instagram.com ||

Kos se oglasio na svom Instagram profilu

Aleksandar Kos napustio je policijsku stanicu nakon privođenja i odmah se uputio na kafu sa svojim prijateljem Čedom Jovanovićem. Čeda se oglasio za Kurir i otkrio da je sa Acom na kafi, a onda se i Kos oglasio na svom Instagram profilu.

- Odustaćemo nikad - poručio je Kos uz pesmu "Šta bi ja bez tebe", a mesto gde se uslikao podseća na zgradu Čede Jovanovića, gde njih dvojica i žive

Foto: Instagram.com

S obzirom da je iz policije izašao u drugačijem stajlingu, a i fotografije koje nam je posalo Čeda takođe pokazuju da je Kos drugačije odeven nego na fotografiji kojom se oglasio, pa nije sigurno da li je fotka nastala danas ili ranije.

Sudija za prekršaje doneo je odluku kojom se Kos proglašava krivim, a kazna je koncipirana tako da direktno utiče na njegovu dalju mobilnost i budžet:

Novčana kazna: Određen je iznos od 30.000 dinara koji mora da uplati u budžet.

Oduzimanje dozvole: Izrečena mu je mera zabrane upravljanja vozilom "B" kategorije u trajanju od 4 meseca.

Foto: Instagram.com

Kazneni bodovi: Pored navedenog, u evidenciju će mu biti upisani i kazneni poeni u skladu sa zakonom.

Autor: D.Bošković

#Pritvor

#aca kos

#aleksandar kos

#prve reči

