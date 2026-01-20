MISTERIOZNA ŽENA KLJUČ U LIKVIDACIJI 'ŠKALJARCA'? Četiri godine od brutalnog ubistva u Podgorici: Odao je jedan opušak!

Prošle su tačno četiri godine otkako je Jasminko Šahović, navodni pripadnik škaljarskog klana, raznet u stravičnoj eksploziji u Podgorici. Iako egzekutor još uvek izmiče pravdi, jedan trag sa mesta zločina bacio je potpuno novo svetlo na istragu – DNK ženske osobe pronađen na opušku cigarete!

Porodica Šahović i dalje čeka istinu, dok istražitelji pokušavaju da odgonetnu ko je nepoznata žena koja je kobnog jutra bila na mestu zločina.

Paklena naprava pod sedištem

Zločin koji je potresao Crnu Goru dogodio se 17. januara 2022. godine. Ubica je, sumnja se, danima pratio Šahovića, naučio njegove navike i podmetnuo eksplozivnu napravu direktno ispod vozačevog sedišta.

U trenutku kada je Šahović izašao na magistralni put, bomba je aktivirana putem telefona. Detonacija je bila toliko jaka da je telo nesrećnog čoveka izletelo kroz šoferšajbnu, a delovi automobila bili su rasuti desetinama metara unaokolo. Scena je bila filmska – ulicom su odjekivali i meci koje je aktivirala vrelina eksplozije, jer je Šahović kod sebe imao pištolj.

Trag na belom opušku Glavna misterija ove likvidacije krije se u jednom sitnom dokazu. Na mestu odakle je ubica posmatrao žrtvu pronađen je beli opušak cigarete.

Detaljnom analizom utvrđeno je da se na opušku nalazi biološki materijal ženske osobe. To istražitelje navodi na zaključak da je u zločin umešana žena, a njena tačna uloga se još uvek ispituje – podseća izvor iz istrage.

Žrtva rata kokainskih klanova

Jasminko Šahović se u policijskim evidencijama vodio kao pripadnik "škaljarskog klana". Veruje se da je on još jedna žrtva u krvavom ratu koji bukti od 2014. godine zbog nestalog tovara kokaina u Valensiji. Iako je prošlo četiri godine, ni nalogodavci ni direktni izvršioci nisu procesuirani.

KLJUČNI DETALJI ZLOČINA:

Datum: 17. januar 2022.

Lokacija: Podgorica, magistralni put.

Dokaz: Ženski DNK na opušku cigarete.

Motiv: Rat klanova (Škaljarci protiv Kavčana).

Autor: Dalibor Stankov