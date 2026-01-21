TROJAC S FANTOMKAMA ULETEO U KAFIĆ PUN GOSTIJU: Drama u centru Beograda, palicama lomili inventar, stolove, flaše, stakla

Motivi napada nisu još poznati, a šteta na inventaru je značajna. U incidentu, srećom, nije bilo povređenih.

U ugostiteljskom objektu u centru Beograda juče oko 18 časova dogodio se incident u kojem su trojica maskiranih muškaraca demolirala inventar lokala. U napadu nije bilo povređenih lica.

Prema informacijama iz istrage, trojica napadača sa fantomkama ušla su u lokal naoružana drvenim palicama. Bez verbalnog sukoba sa prisutnima, odmah su počeli da lome inventar, uključujući stolove, flaše i stakla. Napad je trajao kratko, nakon čega su se napadači udaljili u nepoznatom pravcu kroz sporedne ulice Starog grada.

Pripadnici policije su ubrzo nakon poziva izašli na lice mesta i blokirali okolne ulice. Uviđaj je trajao nekoliko sati, a materijalna šteta se još uvek procenjuje.

"Uzet je video-materijal sa nadzornih kamera koje su pokrivale lokal, kao i snimci sa okolnih objekata kako bi se utvrdio tačan pravac bekstva počinilaca", navodi izvor iz istrage.

Istraga je u toku i radi se na identifikaciji napadača. Za sada nije poznato da li je motiv napada lični sukob, opomena vlasniku lokala ili nasumični vandalizam. Osoblje i gosti koji su se zatekli u objektu u trenutku napada nisu povređeni, ali je pričinjena značajna materijalna šteta na enterijeru.

