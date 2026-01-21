AKTUELNO

NESREĆA NA GRADILIŠTU U BEOGRADU: Radnik pao sa 4 metra visine, odmah prebačen na VMA

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Radnik, starosti oko 40 godina, pao je sa skele sa visine od približno četiri metra.

Na gradilištu u ulici Gospodara Vučića u Beogradu, danas oko 13 časova dogodila se teška nesreća kada je radnik, starosti oko 40 godina, pao sa skele sa visine od približno četiri metra.

Prema prvim informacijama sa terena, radnik je prilikom pada zadobio višestruke teške telesne povrede. Ekipa Hitne pomoći je brzo stigla na lice mesta, pružila mu prvu pomoć i u svesnom, ali kritičnom stanju ga transportovala na Vojnomedicinsku akademiju (VMA).

Očevici kažu da je prizor bio potresan.

"Čuo se tup udarac, a zatim zapomaganje. Kolege su odmah dotrčale da mu pomognu do dolaska Hitne pomoći. Gradilišta su svuda oko nas, ali ovakve scene su uvek strašne," navodi jedan od komšija iz obližnje zgrade.

Za sada nema zvaničnih informacija o stepenu ugroženosti života povređenog muškarca.

