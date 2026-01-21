AKTUELNO

'ĆERKA VAM JE IZAZVALA NESREĆU, DAJTE MI 30.000 EVRA DA JE OSLOBODIM' Srbin prevarant dolijao u Nemačkoj, raskrinkao ga stariji bračni par!

Mladić iz Srbije uhapšen je u Nemačkoj na primopredaji novca koji je pokušao prevarom da uzme od bračnog para.

Državljanin Srbije (23) uhapšen je u Nemačkoj nakon što je pokušao da prevari stariji bračni par i od njih uzme 30.000 evra i 90 grama zlata, kako bi njihova ćerka, koja je navodno uhapšena, izašla iz pritvora.

Kako prenose nemački mediji, mladić je telefonom pozvao muškarca (73) i ženu (67) i rekao im da je njihova ćerka uhapšena jer je izazvala saobraćajnu nesreću sa smrtnim ishodom.

Telefonski poziv

- Da bi ona izašla iz pritvora, mladić je rekao da moraju da mu uplate 30.000 evra i predaju 90 grama zlata. Starijem muškarcu je ovaj poziv i zahtev bio sumnjiv, pa je signalizirao supruzi da kontaktira policiju - prenose mediji.

Čovek je počeo da zagovara prevaranta, a supruga je već pozvala policajce i opisala im šta se dešava.

- Par je telefonskim putem dogovorio predaju novca prevarantu u svom domu, a istovremeno policija mu je napravila zasedu. Mladić je došao kod njih kući i spremio se da preuzme novac i zlato. Međutim, u tom momentu policajci su ga zaskočili i uhapsili - navode.

Oprez

Portparol policije potvrdio je da je mladić uhapšen i pohvalio bračni par zbog saradnje i brze reakcije.

- Policija savetuje svim građanima da budu izuzetno oprezni kada primaju pozive ove prirode. Ne udovoljavajte nikakvim zahtevima i spustite slušalicu - saopštila je nemačka policija i dodala:

- Ukoliko ste u nedoumici, kontaktirajte svoje rođake, lokalnu policijsku stanicu ili broj za hitne slučajeve.

