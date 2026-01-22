AKTUELNO

Stravičan udes na Temerinskom mostu: Kamion probio bankinu, delovi rasuti na sve strane

Na Temerinskom mostu, u smeru ka naselju Klisa, danas se dogodila saobraćajna nezgoda kada je teretno vozilo, iz za sada neutvrđenih razloga, udarilo u zaštitnu ogradu mosta.

Od siline udarca, delovi ograde i krhotine vozila rasuti su u obe kolovozne trake, što značajno otežava odvijanje saobraćaja u ovom delu grada. Prema prvim informacijama sa terena, na kamionu je pričinjena znatna materijalna šteta, dok se stepen povreda vozača još utvrđuje.

Očekuje se dolazak nadležnih službi koje će ukloniti delove ograde i očistiti put kako bi se saobraćaj normalizovao.

Autor: Marija Radić

