HOROR U GROCKOJ: Napadač mačetom sekao čoveka po telu i glavi

Napadač N. C. (33) je u toku novogodišnje noći napao i naneo mačetom lakše telesne povrede svom sugrađaninu.

Zbog osnovane sumnje da je u novogodišnjoj noći, u naselju Grocka napao mačetom osobu I. J. i počinio teško krivično delo nasilničkog ponašanja, policija je lišila slobode N. C. (33) iz Beograda.

Kako navode izvori Telegraf.rs, osumnjičeni je sa više udaraca po celom telu i glavi, naneo ozbiljne telesne povrede žrtvi.

Nakon napada, oštećenom I. J. je ukazana lekarska pomoć a tom prilikom konstatovane su lakše telesne povrede.

Protiv N. C. (33) je podneta krivična prijava za krivično delo nasilničko ponašanje, dok će daljom istragom biti utvrđene sve okolnosti ovog događaja, kao i eventualni motivi napada.

Autor: Iva Besarabić