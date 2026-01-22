AKTUELNO

Hronika

PUCNJAVA NA SLAVI KOD KRUŠEVCA: Mladić ranjen u ruku i stomak - policija uhapsila osumnjičenog

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs, Foto: Ilustracija: Tanjug/Andrija Vukelić, Tanjug/Tara Radovanović ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su A. S. (44) iz okoline ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i telesna povreda.

On se sumnjiči da je sinoć, oko 23 časa, nakon rasprave i fizičkog sukoba na slavi, hicima iz vatrenog oružja naneo lake telesne povrede dvadesetšestogodišnjaku iz Kruševca, u predelu ruke i stomaka.

Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu, određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.

Autor: Iva Besarabić

#Hapšenje

#Hronika

#Kruševac

#Policija

#Pucnjava

#rotacija

POVEZANE VESTI

Hronika

DRAMA U KRALJEVU! Muškarac naoružan upao u restoran: Policija HITNO reagovala, evo šta je pronađeno u njegovom stanu

Hronika

Pronađen arsenal oružja u stanu u Trsteniku: Uhapšen mladić

Hronika

SRPSKI POLICAJCI PRETRESLI MERCEDES NA BATROVCIMA, A KAD SU OTVORILI POKLOPAC MOTORA - ŠOK: Evo šta su sve pronašli kod Turčina

Hronika

MUP SE OGLASIO POVODOM HAPŠENJA U SMEDEREVU: Brzom akcijom priveden osumnjičeni za razbojništvo

Hronika

Dvojica uhapšena zbog pucnajve u Novom Sadu: Sumnjiče se da su pokušali TEŠKO UBISTVO! Još dvojica u bekstvu

Hronika

PRETIO, PA NASRNUO NA ŽENU: Uhapšen naoružani muškarac iz Rume zbog tri krivična dela