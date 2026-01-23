HOROR NA VOŽDOVCU: Devojka stigla u bolnicu oblivena krvlju, pa otkrila ko ju je napao

Devojka S.R. (23) primljena je rano jutros u Urgentni centar sa stravičnom ubodnom ranom u predelu obraza, nakon što je preživela napad nožem na Voždovcu!

Scene u bolnici bile su potresne - devojka je stigla oblivena krvlju, a lekari su odmah započeli borbu da saniraju tešku povredu lica. Dok su se hirurzi borili za njeno zdravlje, policija je već bila u pripravnosti.

Iako su prve sumnje ukazivale na to da je reč o manijaku koji vreba prolaznike, usledilo je priznanje žrtve koje je pecnulo istražitelje. Nesrećna devojka je, uprkos stravičnim bolovima, inspektorima uspela da izusti samo jedno: "Poznajem mladića koji me je napao!"

Ovo šokantno saznanje baca potpuno novo svetlo na krvavu dramu. Više se ne traga za "nepoznatim napadačem" iz senke, već za osobom koja je bila deo života ove mlade devojke.

Policijske snage su u stanju pune pripravnosti. Od trenutka kada je S.R. otkrila identitet krvnika, sve patrole su dobile naređenje - osumnjičeni mora biti pronađen.

Prema saznanjima, pretresaju se poznate lokacije, blokirani su ključni delovi Voždovca i češljaju se snimci sa svih nadzornih kamera.

Iako su povrede lica jezive i mogu ostaviti trajne posledice, lekari su potvrdili da je devojka za dlaku izbegla smrt. Sečivo je prošlo blizu vitalnih arterija, ali je ona trenutno van životne opasnosti.

O slučaju je obavešteno i nadležno tužilaštvo.

Autor: A.A.