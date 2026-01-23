Saobraćajna nesreća na Pančevačkom mostu: Policija na terenu, formirana gužva ka gradu

Petak jutro donelo je Beogradu uobičajane gužve za poslednji radni dan sedmice, ali situacija ovog jutra najkritičnija je na Pančevačkom mestu gde je u smeru ka gradu formirana kolona, a razlog je udes koji se dogodio na samom početku mosta.

Ogroman zastoj prisutan je na prilazu mostu, a saobraćajne mape pokazuju ogromne gužve i iz pravca Krnjače, kao i sa Zrenjaninskog puta, navodi Telegraf.rs.

Kako pišu, na samom početku mosta dogodila se saobraćajna nezgoda, zbog čega su se stvorili ogromni zastoji.

Na lice mesta stigla je policija, a za sada nema informacija kako je došlo do udesa, pa ni da li ima povređenih.

Službe rade na uklanjanju vozila.

Autor: Marija Radić