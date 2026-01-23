Saobraćajna nesreća na Pančevačkom mostu: Policija na terenu, formirana gužva ka gradu

AKTUELNO

Petak jutro donelo je Beogradu uobičajane gužve za poslednji radni dan sedmice, ali situacija ovog jutra najkritičnija je na Pančevačkom mestu gde je u smeru ka gradu formirana kolona, a razlog je udes koji se dogodio na samom početku mosta.

Ogroman zastoj prisutan je na prilazu mostu, a saobraćajne mape pokazuju ogromne gužve i iz pravca Krnjače, kao i sa Zrenjaninskog puta, navodi Telegraf.rs.

Kako pišu, na samom početku mosta dogodila se saobraćajna nezgoda, zbog čega su se stvorili ogromni zastoji.

Na lice mesta stigla je policija, a za sada nema informacija kako je došlo do udesa, pa ni da li ima povređenih.

Službe rade na uklanjanju vozila.

