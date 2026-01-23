AKTUELNO

Stravičan udes kod Obrenovca: Tinejdžer (16) u kritičnom stanju, vatrogasci ga izvlačili iz smrskanog auta

Stravična saobraćajna nesreća koja se dogodila u naselju Skela kod Obrenovca ostavila je meštane u šoku, dok se šesnaestogodišnji tinejdžer trenutno nalazi na ivici života i smrti.

Sve se odigralo oko 19 časova, kada je pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima – mada se sumnja na veliku brzinu – vozač izgubio kontrolu nad automobilom. Silina udara bila je tolika da je vozilo potpuno smrskano, a zvuk lomljave i jauka uznemirio je čitavo naselje.

"Prizor je bio kao iz filmova strave. Auto je bukvalno zgužvan kao konzerva, krvi je bilo svuda. Da vatrogasci nisu stigli tako brzo i sekli lim, ko zna da li bi ga izvukli živog. Sekunde su bile u pitanju," svedoči potreseni očevidac.

Vatrogasne ekipe i hitna pomoć reagovali su u rekordnom roku, izvlačeći onesvešćenog mladića iz "pakla na putu". On je sa teškim povredama hitno transportovan u Urgentni centar, gde lekari od sinoć neprestano daju sve od sebe da ga spasu. Njegovo stanje je, prema poslednjim informacijama, izuzetno kritično.

Policija je satima obavljala uviđaj pod rotacijama, dok je smrskana olupina odneta na veštačenje. Istraga će utvrditi tačne uzroke ove tragedije koja je još jednom podsetila na to koliko kobna može biti kombinacija neiskustva i prebrze vožnje.

