SAČEKUŠA ISPRED KLADIONICE U JAKOVU: Palicama pretukli mladića (23), pa pobegli! Policija traga za nasilnicima, žrtva u bolnici sa TEŠKIM POVREDAMA

Izvor: Pink.rs, Foto: Ilustracija: Tanjug/Andrija Vukelić, Tanjug/Tara Radovanović ||

Policija, po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva, pokrenula je opsežnu potragu za dvojicom muškaraca koji su sinoć brutalno napali i pretukli mladića (23) ispred jedne kladionice u naselju Jakovo.

Napad usred noći: Tukli ga dok nije pao

Prema nezvaničnim informacijama, napad se dogodio iznenada, kada su dvojica nasilnika naoružana palicama presrela mladića. Bez ikakvog upozorenja, počeli su da zadaju udarce po glavi i telu pred zaprepašćenim prolaznicima. Nakon što je mladić obliven krvlju pao na beton, napadači su pobegli u nepoznatom pravcu i od tada su u bekstvu.

Hitna hospitalizacija u KBC Zemun

Povređeni dvadesettrogodišnjak je kolima Hitne pomoći hitno transportovan u KBC Zemun. Prema poslednjim izveštajima, konstatovane su mu teške telesne povrede, a lekari prate njegovo stanje koje je ozbiljno.

Policija na nogama, motiv misterija

Policija je sinoć satima vršila uviđaj ispred kladionice, a uzeti su i snimci sa sigurnosnih kamera koji bi mogli da pomognu u identifikaciji batinaša.

Treće osnovno javno tužilaštvo naložilo je hitno hapšenje napadača čim budu locirani.

Autor: Dalibor Stankov

