KRVAVA SAČEKUŠA U STAROJ PAZOVI: Muža ubila držaljem sekire, pa sa LJUBAVNIKOM bacila telo pored puta! Podignuta optužnica za jezivi zločin

Slučaj koji je šokirao Srbiju dobija svoj epilog pred sudom. Protiv Marke P. (46), osumnjičene da je na svirep način ubila svog supruga Petra P. (60) u njihovoj porodičnoj kući u Staroj Pazovi, podignuta je optužnica koja se trenutno nalazi u fazi ispitivanja.
Ubila ga na spavanju, pa zvala pomoćnika
Jezivi zločin dogodio se u julu prošle godine, a detalji iz istrage lede krv u žilama. Sumnja se da je Marka P. usred noći dohvatila drveno držalje sekire i mužu zadala više silovitih udaraca direktno u glavu. Petar je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta, ne stigavši ni da se odbrani.
Umesto da pozove policiju, žena je, prema navodima optužnice, pozvala svog prijatelja (sumnja se i ljubavnika) P. G. kako bi joj pomogao da se reši tela.
Telo bacili u šipražje, krvave tragove u kukuruzište
Njih dvoje su, kako se sumnja, naredne noći telo ubijenog Petra spakovali u automobil i odvezli ga do jednog poljskog puta, gde su ga ostavili kao smeće. Kako bi prikrili tragove svirepog ubistva, predmete na kojima je bilo krvi nesrećnog čoveka pobacali su u obližnje kukuruzište, nadajući se da ih niko nikada neće pronaći.
Obrt sa pritvorom: Ona iza rešetaka, on na slobodi
Policija je efikasnom akcijom ubrzo rasvetlila nestanak Petra P. i uhapsila par. Dok se Marka P. i dalje nalazi iza rešetaka, a pritvor joj je poslednji put produžen do 8. februara, njen saučesnik P. G. pušten je da se brani sa slobode još u septembru prošle godine.
Optužnica: Tereti Marku P. za teško ubistvo.
Saučesnik: P. G. se tereti za pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela.
Sud: Viši sud u Sremskoj Mitrovici trenutno vaga dokaze pre početka glavnog pretresa.
Motiv ovog jezivog ubistva i dalje je predmet istrage, a pretpostavlja se da su u pitanju narušeni bračni odnosi i želja osumnjičene da započne novi život sa saučesnikom.
Autor: Dalibor Stankov