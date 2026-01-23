AKTUELNO

Hronika

Uhapšen BOMBAŠ (20) IZ NIŠA! Bacio kašikaru u dvorište porodične kuće

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: RINA ||

Osumnjičeni D. M. (20) uhapšen je u Nišu pod sumnjom da je u oktobru prošle godine aktivirao i bacio ručnu bombu u dvorištu porodične kuće u ovom gradu, saopštila je danas Policijska Uprava Niš.

Mladić se sumnjiči da je 24. oktobra 2025. godine, zajedno sa dvojicom muškaraca aktivirao i bacio ručnu bombu u dvorište jedne porodične kuće u Nišu, a potom pobegao.

Iz PU Niš podsećaju da su dvojica muškaraca, koji su zajedno sa D. M. učestvovali u izvršenju dela, po nalogu Višeg javnog tušilaštva u Nišu, uhapšeni početkom novembra 2025. godine, kao i da prilikom detoniranja bombe nije bilo povređenih osoba.

Radeći na rasvetljavanju činjenica i okolnosti povodom ovog krivičnog dela, koje je okarakterisano kao izazivanje opšte opasnosti, pripadnici MUP-a u Nišu, identifikovali su i, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili D. M. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti.

Osumnjičenom D. M. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: S.M.

#Niš

#Policija

#bombaš

#porodična kuća

#rotacija

POVEZANE VESTI

Hronika

MUŠKARAC SE RAZNEO EKSPLOZIVOM: Tragedija u Mačvanskoj Mitrovici

Hronika

Objavljeni najnoviji detalji! Optužen bombaš iz Bariča - evo šta mu se tačno stavlja na teret

Hronika

Saslušan bombaš iz centra Beograda: Aktivirao ekskplozivnu napravu, evo kako se branio u tužilaštvu

Hronika

BACIO BOMBU NA KAFIĆ, PA PAO ZBOG DROGE?Mladić (18) osumnjičen za haos na Čukarici

Region

Razneo se bombom u blizini porodične kuće! Užas u Novom Gradu

Hronika

Najnoviji detalji istrage protiv Vuka koji je BACIO BOMBU na kuću u Bariču: Otkriveno i ko mu je pomagao