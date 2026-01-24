DIVLJAO 240 NA SAT MERCEDESOM: Policija kod Subotice zaustavila vozača zbog brutalne nasilničke vožnje!

Pripadnici saobraćajne policije u Subotici isključili su iz saobraćaja tridesetdevetogodišnjeg vozača A. J. koji je na auto-putu pokazao apsolutno nepoštovanje zakona i bezbednosti.

Korišćenjem sistema za merenje prosečne brzine, policija je zabeležila filmske brzine koje je ovaj vozač postizao upravljajući „mercedesom“ slovenačkih registarskih oznaka:

Deonica Zmajevo–Vrbas: Kretao se prosečnom brzinom od 230,94 km/h.

Deonica Vrbas–Bačka Topola: Dodao je gas i dostigao prosečnih 239,22 km/h.

Zbog teškog prekršaja nasilničke vožnje, vozač je odmah isključen iz saobraćaja i zadržan u službenim prostorijama policije. Protiv njega je podneta odgovarajuća prekršajna prijava.

Policija još jednom apeluje na vozače da prilagode brzinu kretanja, jer ovakvo ponašanje direktno ugrožava živote svih učesnika u saobraćaju.

Autor: Dalibor Stankov