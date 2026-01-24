AKTUELNO

Hronika

DIVLJAO 240 NA SAT MERCEDESOM: Policija kod Subotice zaustavila vozača zbog brutalne nasilničke vožnje!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Zoran Žestić ||

Pripadnici saobraćajne policije u Subotici isključili su iz saobraćaja tridesetdevetogodišnjeg vozača A. J. koji je na auto-putu pokazao apsolutno nepoštovanje zakona i bezbednosti.

Korišćenjem sistema za merenje prosečne brzine, policija je zabeležila filmske brzine koje je ovaj vozač postizao upravljajući „mercedesom“ slovenačkih registarskih oznaka:

Deonica Zmajevo–Vrbas: Kretao se prosečnom brzinom od 230,94 km/h.

Deonica Vrbas–Bačka Topola: Dodao je gas i dostigao prosečnih 239,22 km/h.

Zbog teškog prekršaja nasilničke vožnje, vozač je odmah isključen iz saobraćaja i zadržan u službenim prostorijama policije. Protiv njega je podneta odgovarajuća prekršajna prijava.

Policija još jednom apeluje na vozače da prilagode brzinu kretanja, jer ovakvo ponašanje direktno ugrožava živote svih učesnika u saobraćaju.

Autor: Dalibor Stankov

#Auto-put

#Bačka Topola

#Hronika

#MUP

#Mercedes

#Subotica

#Vrbas

#Zmajevo

#brza vožnja

#nasilnička vožnja

#saobraćajna policija

#vesti

POVEZANE VESTI

Hronika

Tinejdžer drogiran divljao motorom i to bez dozvole! Policija uhapsila i dva mortus pijana vozača

Hronika

POLICIJA ZAUSTAVILA DRŽAVLJANINA BiH (35) U OKOLINI ŠAPCA: Divljao fordom 120 kilometara na sat gde je ograničenje 50!

Hronika

Katastrofa! Srpska policija zaustavila vozača koji je jurio skoro 250 na sat, poznata tačna lokacija

Hronika

UŽAS U ČAČKU: Policija iz saobraćaja isključila dva vozača - zbog alkohola, psihoaktivnih supstanci i NASILNIČKE VOŽNJE!

Hronika

BAHATO! PIJAN VOZAČ BMW-a DIVLJAO PO SURČINU: Mladić (28) kažnjen zbog nasilničke vožnje, stisnuo gas preko 200 na sat

Hronika

Pod dejstvom narkotika seo u kamiona sa prikolicom: Policija u Kragujevcu za 24 sata zaustavila 4 vozača koji su koristili psihoaktivne supstance