PAO ŠKALJARAC U BARU: Brat ubice dvojice Beograđana uhapšen u rutinskoj kontroli – bio POZITIVAN NA KOKAIN, a evo šta je sve radio za klan!

Crnogorska policija uhapsila je u Baru Martina Jankovića, pripadnika škaljarskog klana i brata Stefana Jankovića, kojem se sudi za dvostruko ubistvo srpskih državljana u Danilovgradu. Iako važi za visokopozicioniranog člana grupe i bliskog saradnika pokojnog Alana Kožara, Janković je "pao" tokom pojačane kontrole saobraćaja.

Koktel droga i prekršaji Prilikom kontrole vozila, utvrđeno je da Janković kod sebe nije imao ličnu kartu, vozačku ni saobraćajnu dozvolu, a nije koristio ni sigurnosni pojas. Međutim, pravi šok je usledio nakon testiranja na narkotike. Škaljarac je bio pozitivan na kokain, benzodijazepine i opijate, zbog čega mu je sudija za prekršaje odmah izrekao kaznu zatvora od 20 dana.

Debela policijska evidencija Braća Janković godinama su pod lupom istražitelja:

Stefan Janković (brat): Optužen za likvidaciju Filipa Marjanovića i Vukašina Gošovića 2019. godine.

Martin Janković: Hapšen 2015. zbog pokušaja ubistva kao maloletnik, a 2022. sumnjičen za pripremu mafijaške likvidacije pripadnika kavačkog klana, što je otkriveno preko Skaj aplikacije.

Policija je ranije u kući braće Janković pronašla pravi arsenal: optičke nišane, radio-veze, bajonete i eksploziv, a tom prilikom su im oduzeta i blindirana vozila.

U istoj akciji u Baru slobode je lišeno još pet osoba, od kojih je većina takođe bila pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Uprava policije Crne Gore poručila je da nastavlja sa žestokim udarom na operativno interesantna lica.

Autor: Dalibor Stankov