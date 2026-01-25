AKTUELNO

Hronika

BURNA NOĆ U BEOGRADU: Čak pet tuča u kafićima i na javnim mestima, Hitna pomoć imala 'posla preko glave'

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Tokom protekle noći Hitna pomoć imala je ukupno 123 intervencije, od kojih je 24 bilo na javnom mestu, među kojima je najviše pružanja pomoći bilo zbog tuča i alkoholisanih osoba, rečeno je agenciji Tanjug iz službe Hitne pomoći.

Kako je saopšteno, ekipe hitne pomoći intervenisale su zbog najmanje četiri, pet tuča do kojih je došlo u kafićima ili na javnim mestima, a u njima nije bilo teže povređenih.


Iz Hitne pomoći su saopštili da se tokom protekle noći u Beogradu nisu dogodile saobraćajne nezgode zbog kojih je bilo potrebno intervenisati.

Za pomoć su najčešće zvali građani zbog hroničnih problema, astmatičari i srčani bolesnici.

Autor: S.M.

