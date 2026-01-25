BURNA NOĆ U BEOGRADU: Čak pet tuča u kafićima i na javnim mestima, Hitna pomoć imala 'posla preko glave'

Tokom protekle noći Hitna pomoć imala je ukupno 123 intervencije, od kojih je 24 bilo na javnom mestu, među kojima je najviše pružanja pomoći bilo zbog tuča i alkoholisanih osoba, rečeno je agenciji Tanjug iz službe Hitne pomoći.

Kako je saopšteno, ekipe hitne pomoći intervenisale su zbog najmanje četiri, pet tuča do kojih je došlo u kafićima ili na javnim mestima, a u njima nije bilo teže povređenih.



Iz Hitne pomoći su saopštili da se tokom protekle noći u Beogradu nisu dogodile saobraćajne nezgode zbog kojih je bilo potrebno intervenisati.

Za pomoć su najčešće zvali građani zbog hroničnih problema, astmatičari i srčani bolesnici.

Autor: S.M.