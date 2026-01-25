DRAMA U BEOGRADU: Grupa mladića pretukla tinejdžere ispred pekare, a onda je jedan izvadio NOŽ

Dvojica maloletnika povređena su sinoć oko 21 sata u beogradskom naselju Voždovac, kada ih je, prema njihovim rečima, napala NN mladići.
Jedan od napadnutih tinejdžera zadobio je ubodnu ranu u predelu noge.
Incident se dogodio ispred poznate voždovačke pekare, gde su se maloletnici nalazili u trenutku napada. Prema nezvaničnim informacijama, grupa mladića im je prišla i počela da ih udara rukama i nogama. U opštem metežu, jedan od napadača je izvadio predmet nalik na nož i naneo povredu jednom od tinejdžera.
Intervencija Hitne pomoći i policije
Povređeni mladići su kolima Hitne pomoći hitno prevezeni u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj.
- Lekari su konstatovali da je reč o lakšim telesnim povredama. Proveravaju se navodi oštećenih. Oni su pušteni na kućno lečenje. Inače, ima se utisak da ne žele da srađuju sa policijom- kaže naš izvor.
Iako je potraga za napadačima u toku, policija sa dozom rezerve pristupa detaljima samog događaja.
"Priča koju su mladići ispričali inspektorima deluje neuobičajeno, zbog čega se trenutno proveravaju sve okolnosti incidenta, kao i snimci sa sigurnosnih kamera okolnih objekata", navodi izvor blizak istrazi.
Policija intenzivno radi na identifikaciji svih učesnika ovog sukoba i utvrđivanju stvarnog motiva napada.
Autor: Iva Besarabić