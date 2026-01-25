JEDNA SRPKINJA I ČETIRI CRNOGORCA NA TRAMPOVOJ LISTI NAJGORIH KRIMINALACA Evo za šta su osuđeni: Od šverca kokaina, preko pljačke, do posedovanja oružja

Američko Ministarstvo za nacionalnu bezbednost (DHS) objavilo je krajem 2025.godine listu "najgori od najgorih" koja se odnosi na spisak osoba koje su službe te zemlje uhapsile zbog teških krivičnih dela. Na tom spisku je državljanka Srbije, Milica Šumaković, ali i četvorica državljana Crne Gore - Vladimir Radunović, Hasan Čekić, Aleksandar Kavaja i Damir Pejčinović.

Državljanka Srbije, Milica Šumaković, osuđena je 2024.godine na godinu i po dana zatvora po federalnoj optužnici zbog pripadanja organizovanoj kriminalnoj grupi koja je izvršila prevaru u vreme pandemije Korona virusa i proneverila 16 miliona dolara preko kredita i pomoći za mala preduzeća koja je tada država SAD davala.

Milica Šumaković

Kaznu izdržava u Federalnom zatvoru Alisvil u Alabami.

Četvorica državljana Crne Gore

Četvorica uhapšenih poreklom iz Crne Gore terete se za različita krivična dela - od posedovanja oružja i droge, preko reketiranja i falsifikovanja, do napada na druga lica.

Vladimir Radunović, Hasan Čekić, Aleksandar Kavaja i Damir Pejčinović hapšeni su u različitim američkim saveznim državama - Pensilvaniji, Njujorku, Viskonsinu i Nju Džerziju.

Vladimir Radunović

Vladimir Radunović je na listi "najgori od najgorih" završio zbog ilegalnog posedovanja oružja. Uhapšen je u januaru 2024.godine jer je optužen da je sa još jednom osobom postavio razornu eksplozivnu napravu koja je eksplodirala u dvorištu privatne kuće u Mount Kisku, Njujork, kao i da je učestvovao u zastrašivanju i proganjanju žrtve kroz SMS poruke.

Tokom pretresa, nakon hapšenja, na adresi na kojoj je boravio Radunović, zajedno sa saradnikom Damjanom Stanivukovićem, policija je pronašla benzinske kanistre i pirotehnička sredstva koja su odgovarala onome što je korišćeno u eksplozivnom uređaju, kao i više komada vatrenog oružja.

Radunović je osuđen na oko 2 i 2/3 godine federalnog zatvora, a Stanivuković na pet godina zatvora i novčanu kaznu od 25.000 dolara.

Aleksandar Kavaja

Crnogorski državljanin, Aleksandar Kavaja, uhapšen je jer je učestvovao u švercu narkotika. On je bio član posade teretnog broda MSC Gajana na kojem je, u luci Filadelfija, zaplenjeno oko 20 tona kokaina koji je procenjen na milijardu dolara.

On je radio na brodu kao elektroinženjer i priznao je krivicu pred sudom. On je rekao da je za šverc plaćen 50.000 evra. On je tvrdio da ga je angažovala kriminalna grupa iz Crne Gore.

Kavaja je osuđen na sedam godina i četiri meseca zatvora.

Hasan Čekić

Hasan Čekić je osuđen zbog posedovanja oružja. U svom smeštaju je, kako je utvrđeno, posedovao pet pušaka, pištolj koji je bio skriven u prsluku i municiju za sva oružja.

Ranije je osuđen za pokušaj posedovanja oružja i bilo mu je zabranjeno da poseduje vatreno oružje.

Damir Pejčinović

Damir Pejčinović je označen kao vođa međunarodne kriminalne grupe koja je počinila višestruke pljačke i provale u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi između 2006. i 2017.godine.

On bio optužen pred sudom u okviru krivičnog postupka protiv međunarodne bande koja je izvela brojne pljačke prodavnica juvelirnica i banaka, kao i transport ukradenog nakita i druge robe preko granica.

U novembru 2020. godine je priznao krivicu i osuđen je na osam godina zatvora. Uz zatvorsku kaznu, sudija mu je izrekao i 3 godine "nadziranog puštanja" i obavezu da plati restituciju od oko 13.020.000 dolara kao naknadu štete.

