Muškarac potegao pištolj u autobusu: Prava drama u Barajevu, pretio putnicima da će ih pobiti

Policija u Barajevu u subotu uveče uhapsila je G.N. (48) zbog nasilničkog ponašanja u autobusu 405L, koji saobraća na relaciji Barajevo–Voždovac, nezvanično saznaje Telegraf.

Osumnjičeni je izvadio pištolj, uperio ga prema putnicima i pretio da će ih ubiti, nezvanično saznaje Telegraf.rs.

Putnici su tražili da autobus stane, nakon čega su napustili vozilo. Vozač je odmah pozvao policiju.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, a protiv njega je podneta prijava za nasilničko ponašanje.

Istragu vodi OJT u Mladenovcu.

