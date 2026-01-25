AKTUELNO

TRAGEDIJA NA BULEVARU OSLOBOĐENJA U NOVOM SADU Maloletna devojka poginula nakon pada sa zgrade (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

Na Bulevaru oslobođenja 44, sa dvorišne strane večeras je došlo do tragičnog događaja u kojem je život izgubila ženska maloletna osoba.

Kako je za Novosadsku rekao portparol Zavoda za urgentnu medicinu dr Zoran Krulj, lekarska ekipa intervenisala je po prvom prioritetu, ali je, nažalost, mogla samo da konstatuje smrt na licu mesta.

Na mestu događaja nalaze se pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, koji sprovode uviđaj. Više informacija biće poznato nakon zvaničnog saopštenja nadležnih organa.

Autor: Jovana Nerić

