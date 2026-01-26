AKTUELNO

Jezivo porodično nasilje u Kruševcu: Pretukao ženu i sina koji je pokušao da zaštiti majku

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su D. G. (1972) iz okoline ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici.

On se sumnjiči da je zadao više udaraca svojoj četrdesetšestogodišnjoj supruzi i dvadesetšestogodišnjem sinu, koji je pokušao da zaštiti majku i naneo im lake telesne povrede. Njemu su, u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici, izrečene hitne mere udaljenja iz stana i zabrane da kontaktira žrtve i prilazi im. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu, D. G. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu. Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na brojeve telefona 0800 100 600 ili 192, koji su sve vreme dostupni.

