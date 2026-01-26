UHAPŠEN U INOSTRANSTVU: 'Pao' optuženi za pucnjavu na advokata u centru Beograda

Suđenje za pucnjavu na advokata Marka Vujoševića i njegovog telohranitelja Stefana Šapuruća, u Resavskoj ulici u Beogradu 21. januara 2021. godine privodi se kraju, a Nikola Tutoš koji je inače nedostupan sudu, navodno je uhapšen u inostranstvu.

- Sudija Ivana Ramić naložiće graničnoj policiji da provere da li je Nikola Tutoš napustio Srbiju pošto je njegov branilac obavestio sud da je on uhapšen negde u inostranstvu zbog drugog krivičnog dela - kaže izvor Republike.

Nikola Tutoš je sa više ročišta izostao, uz opravdanja da je bolestan. Međutim, kako je sada uhapšen u inostranstvu, sudija je najavila da bi suđenje za pucnjavu u Resavskoj, trebalo da uđe u završnu fazu jer su sve dokazne radnje izvedene pred njenim većem. Istakla je da će svedoke pozvati da i pred novim vecem svedoče, ali da je uvid u iste moguć i iz spisa.

Predložila i da se raspiše poternica za Tutošem ukoliko se uskoro ne dođe do zvaničnih informacija o njemu.

- Nalaže se braniocu da sud odmah obavesti ukoliko bilo šta sazna o Nikoli Tutošu - rekla je sudija.

Prvooptuženi Nikola Ivović je tvrdio da nema informacije o Tutošum iako tokom suđenja nisu negirali da su prijatelji.

Podsetimo, prema optužnici Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Ivović je 21. januara 2021. godine u ulazu zgrade gde je advokat Vujošević imao kancelariju, ispalio više hitaca iz pištolja u pravcu Vujoševića i Šapurića.

Tom prilikom Šapurić je teško ranjen, a Ivović je pobegao sa lica mesta automobilom u kojem ga je čekao Tutuš.

Prilikom pretresa prostorija koje je Ivović koristio je pronađen pištolj. Ivović se tereti za krivična dela teška telesna povreda, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, kao i izazivanje opšte opasnosti.

Za 8 grama kokaina kazao je da je bila za njehovu ličnu upotrebu.

Tutušu se na teret stavljaju krivična dela teška telesna povreda, izazivanje opšte opasnosti i posebni slučajevi falsifikovanja isprave.

Na jednoj od čaura koje je policija pokupila kao tragove u Resavskoj nađen je DNK trag Tutoševe tada dvogodišnje ćerke. Tutoš je negirao da je učestvovao u ovom zločinu, a odbrana tvrdi da je policija nekako prenela taj DNK deteta. On se inače tereti da je iznajmio auto, zamenio mu tablice i njime u Resavsku ulicu dovezao Ivovića, osumnjičenog da je pucao, a onda ga odvezao posle zločina.

Ivović je u odbrani negirao da je pokušao da ubije advokata, navodeći da je sa njim u odličnim odnosima, kao i da ne poznaje njegovog telohranitelja Šapurića.

Oštećeni Vujošević čiji život jd spasao njegov telehronitelj primivši pet metaka, rekao je da od optuženih samo poznaje Ivovića, jer mu je bio obezbeđenje dve godine, te je objasnio da ga je ovaj događaj građanski sahranio, kao i da je morao da se preseli u drugu državu.

Istakao je da su ga mediji, nakon tog događaja, označili kao okorelog kriminalca koji pere pare, dodajući da će neko morati da mu nadoknadi gubitak klijenata posle pucnjave.

Nakon što je Ivović radio za njega dve godine, prema Vujoševićevim saznanjima, on je prešao da radi za firmu koja je obezbeđivala Lazara Hopla, koji je bio blizak sa Vujoševićem do marta 2020. godine.

Vujošević je rekao da je bio šokiran kada je video da je Ivović uhapšen zbog pucnjave, jer je, kako je tvrdio, bio dobar prema njemu i čak mu je jednom prilikom pozajmio novac.

Na kraju svog svedočenja rekao da ističe imovinsko-pravni zahtev i da se pridružuje krivičnom gonjenju.

Svedok Mladen M, koji je vlasnik firme u kojoj je radio Ivovivć i bio njegovo lično obezbeđenje, rekao je da je Ivović tog dana kada je uhapšen krenuo sa njim na sastanak, ali da mu je on tada rekao da ode do kuće da se presvuče i da uzme telefon koji je zaboravio.

Kako je svedok naveo, Ivović je tada otišao do kuće i poneo svoje službeno oružje, koje je prilikom hapšenja pronađeno u njegovom garderoberu.

Svedok je potvrdio da se dešavalo i sa drugim zaposlenima da odu do kuće ili da nešto obave dok je kod njih službeno oružje, te da to nije neuobičajno.

Odgovarajući na pitanja sudije, Mladen M. je rekao da Ivović nije štitio Hopla, već samo njega, ali se dešavalo da svedok i Hopl budu na istom sastanku, jer je on tehnički direktor firme u vlasništvu Mladena M.

Ivoviću i Tutošu je u novembru 2022. zatvorski pritvor zamenjen kućnim, a od novembra 2023. se obojica optuženih brane sa slobode.

