Rasvetljeno više od 20 teških krađa

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu rasvetlili su više od 20 krivičnih dela teška krađa, za koja su osumnjičeni D. D. (2006) i jedan sedamnaestogodišnjak.

Policija traga za još jednom osobom, osumnjičenom da je učestvovala u izvršenju ovih krivičnih dela.

Sumnja se da su oni, u Novom Sadu, obijali automobile i iz njih krali novac, mobilne telefone, alat, robu i druge predmete. Policija je pronašla deo ukradenih stvari i vratila ih vlasnicima.

D. D. je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu, dok će protiv maloletnika biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.

Autor: S.M.

