Pogledajte kako je uhapšen osumnjičeni za UBISTVO Živka Bakića: Savladala ga grupa policajaca, oglasio se MUP (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova PU za grad Beograd, UKP, Trećeg odeljenja, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su A. D. (1991), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo četrdesettrogodišnjeg Ž.B.

A. D. se sumnjiči da je 16. januara ove godine, u naselju Trešnja kod Sopota, ispalio više projektila u Ž.B. koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu na dalje postupanje.

Otkrivamo identitet osumnjičenog za ubistvo Živka Bakića: Posle zločina se krio u stanu na Voždovcu, OVO su detalji

Autor: Marija Radić

